1 lavoratore su 2 non è soddisfatto: l'urgenza di innovare modello e valorizzare le persone (Di giovedì 9 marzo 2023) Il 2022 si è chiuso portando con sé un dato significativo: secondo l'indagine di Mercer Global Talent Trends 2022, che ha coinvolto 11.000 tra dirigenti e HR manager di aziende italiane ed estere, ben 1 lavoratore su 2 non è soddisfatto del proprio impiego: sembra sempre più difficile quindi attrarre e trattenere i talenti. L'insoddisfazione lavorativa dilagante, ha dato vita ad un fenomeno, noto ai più, come great resignation o alla nuova pratica che sta iniziando a far capolino anche in Italia, quella del job hopping: letteralmente la tecnica di "saltare da un lavoro ad un altro". Il mondo del lavoro oggi Un trend, accentuato inevitabilmente da tutto quello che si è succeduto negli ultimi anni a livello globale. Si stima sia un dato che è cresciuto del 30% negli ultimi quattro anni. A trainare questo tipo di tendenze lavorative sembrano ...

