Zucca in bagna piemontese | la ricetta di chef Latini in tv

Mercoledì 8 marzo nuovo appuntamento su Canale 5 con la rubrica enogastronomica all'interno di Striscia la notizia Questa sera, mercoledì 8 marzo a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica "Capolavori italiani in cucina". Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Antonio Chiodi Latini dell'omonimo ristorante a Torino. Lo chef propone la ricetta della "Zucca in bagna piemontese", sua reinterpretazione della tipica bagna cauda piemontese: un lingotto di Zucca viene riempito di salsa all'aglio, esaltato da una salsa al prezzemolo, con l'aggiunta di un pinzimonio di verdure condite con olio e sale. Bresciano ma cresciuto in Piemonte nella piccola città di Piossasco, ...

