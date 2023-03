Zona Bianca chiude? Giuseppe Brindisi a DavideMaggio.it: «Hic manebimus optime» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Zona Bianca Zona Bianca in Zona rossa. Secondo Dagospia, il programma di Rete 4 sarebbe a rischio chiusura a causa del calo di ascolti. Abbiamo chiesto un commento al conduttore Giuseppe Brindisi che ha scelto di smentire le voci con una emblematica citazione latina. “Hic manebimus optime (Qui staremo benissimo, ndDM)” ci ha detto il conduttore assicurandoci che il talk show non chiuderà. Rispondendo ad una nostra osservazione, ci fa sapere altresì che anche le novità introdotte al format nell’ultima puntata, la più vistosa è il pubblico in studio, non sarebbero soluzioni adottate per scongiurare la cancellazione. Zona Bianca ha debuttato nell’aprile 2021 e da allora va in onda ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 8 marzo 2023)inrossa. Secondo Dagospia, il programma di Rete 4 sarebbe a rischio chiusura a causa del calo di ascolti. Abbiamo chiesto un commento al conduttoreche ha scelto di smentire le voci con una emblematica citazione latina. “Hic(Qui staremo benissimo, ndDM)” ci ha detto il conduttore assicurandoci che il talk show nonrà. Rispondendo ad una nostra osservazione, ci fa sapere altresì che anche le novità introdotte al format nell’ultima puntata, la più vistosa è il pubblico in studio, non sarebbero soluzioni adottate per scongiurare la cancellazione.ha debuttato nell’aprile 2021 e da allora va in onda ...

