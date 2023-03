Ziliani: “Vogliono salvare la Juve a tutti i costi, ecco come stanno davvero le cose” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato gli ultimi sviluppi sull’inchiesta che coinvolge la Juventus in un lungo post su Twitter. Il giornalista Paolo Ziliani, de Il Fatto Quotidiano, ha espresso la sua opinione sulla questione che coinvolge la Juventus, attraverso un lungo post su Twitter. Ziliani ha affermato che tutti sono a conoscenza delle irregolarità contabili della società bianconera, che sarebbero state perpetrate per anni in modo plateale, ma nonostante ciò, la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e il Palazzo avrebbero fatto finta di niente. Ziliani CONTRO LE ISTITUZIONI: Vogliono salvare LA Juve A tutti I costi” ecco il post pubblicato su Twitter da ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il giornalista Paoloha commentato gli ultimi sviluppi sull’inchiesta che coinvolge lantus in un lungo post su Twitter. Il giornalista Paolo, de Il Fatto Quotidiano, ha espresso la sua opinione sulla questione che coinvolge lantus, attraverso un lungo post su Twitter.ha affermato chesono a conoscenza delle irregolarità contabili della società bianconera, che sarebbero state perpetrate per anni in modo plateale, ma nonostante ciò, la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e il Palazzo avrebbero fatto finta di niente.CONTRO LE ISTITUZIONI:LAil post pubblicato su Twitter da ...

