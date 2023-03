Zaino in spalla, torna Pechino Express (Di mercoledì 8 marzo 2023) Zaino in spalla, il viaggio di Pechino Express 2023 è ai nastri di partenza: la nuova edizione del programma parte giovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. India, Borneo malese e Cambogia sono i Paesi che ospiteranno i viaggiatori di Pechino Express – La via delle Indie, questo il titolo preciso dell'edizione 2023, la decima per lo show e la seconda in casa Sky. La nuova edizione di Pechino Express 2023 «Programma che vince, non si cambia» e infatti lo show, che è un reality-adventure game, adattamento del format belga-olandese Peking Express creato da Ludo Poppe, non cambia formula, a cominciare dal conduttore Costantino Della Gherardesca, affiancato anche quest'anno da Enzo Miccio. Dall’itinerario di questa ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 8 marzo 2023)in, il viaggio di2023 è ai nastri di partenza: la nuova edizione del programma parte giovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. India, Borneo malese e Cambogia sono i Paesi che ospiteranno i viaggiatori di– La via delle Indie, questo il titolo preciso dell'edizione 2023, la decima per lo show e la seconda in casa Sky. La nuova edizione di2023 «Programma che vince, non si cambia» e infatti lo show, che è un reality-adventure game, adattamento del format belga-olandese Pekingcreato da Ludo Poppe, non cambia formula, a cominciare dal conduttore Costantino Della Gherardesca, affiancato anche quest'anno da Enzo Miccio. Dall’itinerario di questa ...

