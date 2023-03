Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Xi ai militari, 'rafforzare l'esercito per vincere le guerre' - fisco24_info : Xi ai militari, 'rafforzare l'esercito per vincere le guerre': Serve consolidare e migliorare le capacità strategic… - fisco24_info : Xi ai militari, 'rafforzare l'esercito per vincere le guerre': Serve consolidare e migliorare le capacità strategic… - fisco24_info : ++ Xi ai militari,rafforzare l'esercito per vincere le guerre ++: Serve consolidare e migliorare le capacità strate… - iconanews : Xi ai militari, 'rafforzare l'esercito per vincere le guerre' -

La Cina deve migliorare l'uso delle risorse della difesa come tecnologia, catena di approvvigionamento e riserve nazionali "peril suo esercito e per vincere le guerre". Il presidente Xi Jinping, in qualità di commander - in - chief, ha sollecitato compattezza e unità ai rappresentanti dell'Esercito popolare di ...... hanno affermato iin una nota rilanciata dall'agenzia di stampa coreana. Lp Stato ...d'Armata di entrare in allerta per la potenza di fuoco per l'attacco e di adottare misure perla ...Lo hanno accertato gli investigatori della Polizia e idella Sezione operativa Navale di ... A me quello di valorizzare, proteggere el'identità della Guardia costiera italiana, che ...

Xi ai militari, 'rafforzare l'esercito per vincere le guerre' - Ultima Ora Agenzia ANSA

La Cina deve migliorare l'uso delle risorse della difesa come tecnologia, catena di approvvigionamento e riserve nazionali "per rafforzare il suo esercito e per vincere le guerre". (ANSA) ...Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato venerdì un decreto che stabilisce nuove regole per rafforzare il controllo delle società che non rispettano i contratti di difesa nel ...