X-Men le origini - Wolverine, Ryan Reynolds incolpa Hugh Jackman per il suo Deadpool "spazzatura" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ryan Reynolds ha incolpato il collega per la versione di Deadpool che vediamo nel primo film su Wolverine del 2009. Anche se presto condivideranno nuovamente il set in Deadpool 3, continua la "faida social" tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman con il primo che ha incolpato il secondo per la versione del personaggio che appare in X-Men le origini - Wolverine. Durante un'apparizione al Just For Laughs Comedy Festival alla O2 Arena di Londra, come riportato da Variety, Reynolds ha ricordato la sua prima collaborazione con Jackman, risalente al film del 2009 X-Men - Le origini: Wolverine del 2009, e si è soffermato sulla loro ...

