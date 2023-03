WWE: Cancellato un segmento per non far sembrare di aver copiato la AEW (Di mercoledì 8 marzo 2023) La WWE è sempre attenta a quello che succede in casa della concorrenza, specialmente se questa concorrenza è quella temibile della AEW. Uno dei match più belli di AEW Revolution è stato sicuramente quello tra MJF e Bryan Danielson, con il primo che ha fatto parlare di se anche per uno stravagante dispetto ad un bambino del pubblico. Come riportato nei giorni scorsi, MJF ha gettato un bicchiere d’acqua addosso ad un bambino seduto in prima fila. Un dispetto che è perfettamente in linea con il suo personaggio ma che è stato molto discusso in quanto ad essere vittima di questo atteggiamento da bullo è stato un ragazzo -pare- inconsapevole. Anche a Raw sembra fosse in programma qualcosa di simile, con un wrestler che doveva gettare un drink in faccia ad un altro. Qualcosa di abbastanza comune nel mondo del wrestling ma che è stato Cancellato all’ultimo minuto. ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 8 marzo 2023) La WWE è sempre attenta a quello che succede in casa della concorrenza, specialmente se questa concorrenza è quella temibile della AEW. Uno dei match più belli di AEW Revolution è stato sicuramente quello tra MJF e Bryan Danielson, con il primo che ha fatto parlare di se anche per uno stravagante dispetto ad un bambino del pubblico. Come riportato nei giorni scorsi, MJF ha gettato un bicchiere d’acqua addosso ad un bambino seduto in prima fila. Un dispetto che è perfettamente in linea con il suo personaggio ma che è stato molto discusso in quanto ad essere vittima di questo atteggiamento da bullo è stato un ragazzo -pare- inconsapevole. Anche a Raw sembra fosse in programma qualcosa di simile, con un wrestler che doveva gettare un drink in faccia ad un altro. Qualcosa di abbastanza comune nel mondo del wrestling ma che è statoall’ultimo minuto. ...

