World Cup, il Settebello vince facile sul Giappone in un giorno di lutto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Missione compiuta senza affanni. A Zagabria, nella prima giornata della World Cup, il Settebello batte 13 - 7 il Giappone con una buona prova: 'Sono soddisfatto. Era l'esordio ufficiale dopo tanti ...

