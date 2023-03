World Baseball Classic 2023 | Panama non fa sconti Contro Taipei finisce 12-5

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Come prevedibileha cominciato ilcon una vittoria. La squadra sudamericana, in forza nel raggruppamento A (lo stesso dell’Italia), ha arginato senza particolari patemi i padroni di casa del, trovando il successo con il rotondo risultato di 12-5. Un match di fatto senza storie, anche se sbloccato soltanto a partire dalla quarta ripresa. Dopo tre inning terminati con un nulla di fatto a smuovere il tabellino ci pensa Castillo, abile a siglare un singolo rasoterra sulla parte destra occupata da Tzu-Wei Lin che ha concesso a Tejada di segnare il primo punto. Subito dopo sarà invece Josè Caballero a battere un singolo rasoterra, stavolta sul versante sinistro di Po-Jung-Wang, permettendo ad Erasmo Caballero il raddoppio.ha ...

A cui l'Italia partecipa con una selezione a maggioranza italoamericana allenata da Mike Piazza, famoso ex giocatore dei New York ...Lo ha detto il manager della nazionale italiana diMike Piazza a due giorni dal debutto azzurro alClassic contro Cuba. 'Dovremo dimostrare di essere squadra sin da subito, ...Il quintoClassic è alle porte. Il fermento di Taichung (Taiwan) accompagna Italianell'intensa preparazione per il girone A, composto da Cina Taipei, Regno dei Paesi Bassi, Cuba e ...

Per Mike Piazza il dado è tratto. Il Manager ha infatti reso noto quale sarà il partente per la prima sfida del World Baseball Classic 2023, che opporrà l’Italia a Cuba, domani 9 marzo, a partire ...L'Italia è una delle nazionali che hanno partecipato a tutte le edizioni del Mondiale professionistico senza dover disputare turni di qualificazione. Nel 2013 l'unica qualificazione alla seconda fase ...