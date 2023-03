World Baseball Classic 2023 | Italia | sarà Matt Harvey il partente contro Cuba

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Per Mike Piazza il dado è tratto. Il Manager ha infatti reso noto qualeilper la prima sfida del, che opporrà l’, domani 9 marzo, a partire dalle ore 12, con diretta su Sky Sport. La scelta è ricaduta su, l’espertissimo lanciatore MLB che gioca attualmente nella legaistica più importante del mondo con la maglia dei Baltimore Orioles. Classe 1989, “The Dark Knight” (il cavaliere oscuro, come viene soprannominato), cercherà sin dalle prime riprese di mettere in difficoltà il temibilissimo line-upno. Nel test amichevole di qualche giorno fa, vinto dagli azzurri 10-1 sulla rappresentativa degli Uni Lions, ...