World Baseball Classic 2023 | Italia | domani l’esordio contro Cuba

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Sta per iniziare la quinta spedizione dell’al. Nell’edizionegli azzurri di Mike Piazza fanno il loro esordio, una formazione che è stata annunciata come la favorita del girone, ma che ha già dovuto subire un cocente 2-4 dall’Olanda nella partita d’esordio. Non serve chiaramente rimarcare quanto questo crei propositi di rivincita importanti neini. Nella conferenza stampa di presentazione del girone A, quello di Taichung, Piazza si è soffermato su quello che serve fare in termini di strategia all’interno del torneo, che è decisamente più particolare rispetto a tanti che si vedono nel: “Questi tornei sono davvero interessanti da affrontare. Devi avere una strategia che cerchi ...

Si era detto che il girone A, quello di Taichung, sarebbe stato il più equilibrato in assoluto, e la partita inaugurale del World Baseball Classic non fa che confermare questo assunto. Una grande perf ...Prima notte, e poi anche primo giorno, di World Baseball Classic 2023. Si parte con due partite, quelle in calendario a Taichung tra Cuba e Olanda e tra Panama e Cina Taipei. In breve, è l’unico giorn ...