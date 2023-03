Women Talking | la recensione del film candidato all’Oscar

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il, 2022. Regia: Sarah Polley. Cast: Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Ben Whishaw, Judith Ivey, Frances McDormand. Genere: drammatico. Durata: 104 minuti. Dove l’abbiamo visto: al TellurideFestival in lingua originale. Trama: Un gruppo di donne che appartiene a una comunità religiosa isolata e rigida, subisce ogni tipo di sopruso, maltrattamento e violenza sessuale da parte dei loro uomini. Queste donne si troveranno un giorno a dover fare una scelta decisiva: non fare niente, restare e combattere o andare via. La scelta più importante della loro vita. Dovranno però confrontarsi con l’ostacolo più grande, la loro profonda Fede. Ma il bisogno di giustizia e di non subire e non far subire alle proprie figlie tutta quella violenza, le aiuteranno a reagire e affrontare la ...

- Il diritto di scegliere : esce l'8 marzo 2023 nei cinema italiani. Gli attori da Oscar: ecco dove vederli Spulciando le categorie dei migliori attori e attrici, scopriamo che non ...Sceneggiatura non originale È tratto da un bellissimo libro di Miriam Toews- Il diritto di scegliere di Sarah Polley, con Claire Foy, Rooney Mara e Frances McDormand. E, come non ...Un gruppo di donne, una stalla impiegata come palcoscenico (e pulpito), un referendum per capire come procedere all'interno di una parabola drammatica e umana.- Il diritto di scegliere , scritto e diretto da Sarah Polley (finalmente tornata alla regia a dieci anni dall'ottimo Stories We Tell ), è un film di dettagli, di rumori, di smorfie, di ...

Women talking: l'8 marzo arriva al cinema il film più atteso del post-Me Too SilhouetteDonna

In occasione delle celebrazioni per la giornata internazionale della donna, questa sera (Mercoledì 8 marzo) al cinema Gambrinus di Pennabilli, aperitivo e proiezione del film in uscita nazionale Women ...La recensione di Women Talking - Il diritto di scegliere: quello di Sarah Polley è un film minuzioso, preciso, costruito sui volti e sulle parole di un formidabile gruppo di protagoniste. Dietro, la r ...