Women Talking – Il diritto di scegliere, la recensione: la precisione della scrittura per un film dirompente (Di mercoledì 8 marzo 2023) La recensione di Women Talking - Il diritto di scegliere: quello di Sarah Polley è un film minuzioso, preciso, costruito sui volti e sulle parole di un formidabile gruppo di protagoniste. Dietro, la ricerca del futuro oltre l'orrore. Nel cast Rooney Mara, Claire Foy e Jessie Buckley. Un gruppo di donne, una stalla impiegata come palcoscenico (e pulpito), un referendum per capire come procedere all'interno di una parabola drammatica e umana. Women Talking - Il diritto di scegliere, scritto e diretto da Sarah Polley (finalmente tornata alla regia a dieci anni dall'ottimo Stories We Tell), è un film di dettagli, di rumori, di smorfie, di tonalità che emergono. Poco a poco, lente e inesorabili. Le scene ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladi- Ildi: quello di Sarah Polley è unminuzioso, preciso, costruito sui volti e sulle parole di un formidabile gruppo di protagoniste. Dietro, la ricerca del futuro oltre l'orrore. Nel cast Rooney Mara, Claire Foy e Jessie Buckley. Un gruppo di donne, una stalla impiegata come palcoscenico (e pulpito), un referendum per capire come procedere all'interno di una parabola drammatica e umana.- Ildi, scritto e diretto da Sarah Polley (finalmente tornata alla regia a dieci anni dall'ottimo Stories We Tell), è undi dettagli, di rumori, di smorfie, di tonalità che emergono. Poco a poco, lente e inesorabili. Le scene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aLaliselereza : Straziante e bellissimo come ogni capolavoro, Women Talking meriterebbe di vincere anche in categorie in cui è stat… - cinematografoIT : RT @GianPisacane: Da oggi nelle sale arriva 'Women Talking - Il diritto di scegliere' di Sarah Polley. La recensione è su @cinematografoIT… - GianPisacane : Da oggi nelle sale arriva 'Women Talking - Il diritto di scegliere' di Sarah Polley. La recensione è su… - felice_valerio : RT @bomba_carta: Esce oggi al cinema in Italia, in occasione della giornata internazionale della donna, 'Women Talking' tratto dall'omonimo… - bomba_carta : Esce oggi al cinema in Italia, in occasione della giornata internazionale della donna, 'Women Talking' tratto dall'… -

Gli Oscar 2023 votati dalla redazione - Donna Moderna Sceneggiatura non originale È tratto da un bellissimo libro di Miriam Toews Women Talking - Il diritto di scegliere di Sarah Polley, con Claire Foy, Rooney Mara e Frances McDormand. E, come non ... Women Talking Un gruppo di donne, una stalla impiegata come palcoscenico (e pulpito), un referendum per capire come procedere all'interno di una parabola drammatica e umana. Women Talking - Il diritto di scegliere , scritto e diretto da Sarah Polley (finalmente tornata alla regia a dieci anni dall'ottimo Stories We Tell ), è un film di dettagli, di rumori, di smorfie, di ... In sala le voci delle donne e le urla di 'Scream VI' È il giorno anche di Women Talking , l'ultimo titolo a uscire tra quelli candidati agli Oscar come miglior film ( leggi il nostro approfondimento per il FantaOscar di CinecittàNews ). Diretto da ... Sceneggiatura non originale È tratto da un bellissimo libro di Miriam Toews- Il diritto di scegliere di Sarah Polley, con Claire Foy, Rooney Mara e Frances McDormand. E, come non ...Un gruppo di donne, una stalla impiegata come palcoscenico (e pulpito), un referendum per capire come procedere all'interno di una parabola drammatica e umana.- Il diritto di scegliere , scritto e diretto da Sarah Polley (finalmente tornata alla regia a dieci anni dall'ottimo Stories We Tell ), è un film di dettagli, di rumori, di smorfie, di ...È il giorno anche di, l'ultimo titolo a uscire tra quelli candidati agli Oscar come miglior film ( leggi il nostro approfondimento per il FantaOscar di CinecittàNews ). Diretto da ... Women Talking - Il diritto di scegliere, di Sarah Polley Sentieri Selvaggi Women Talking – Il diritto di scegliere, la recensione: la precisione della scrittura per un film dirompente La recensione di Women Talking - Il diritto di scegliere: quello di Sarah Polley è un film minuzioso, preciso, costruito sui volti e sulle parole di un formidabile gruppo di protagoniste. Dietro, la r ... Women Talking – Il diritto di scegliere, di Sarah Polley Una visione potente, e mai sensazionalistica, di come sia possibile riconfigurare i codici della società, attraverso la sola forza del dialogo ... La recensione di Women Talking - Il diritto di scegliere: quello di Sarah Polley è un film minuzioso, preciso, costruito sui volti e sulle parole di un formidabile gruppo di protagoniste. Dietro, la r ...Una visione potente, e mai sensazionalistica, di come sia possibile riconfigurare i codici della società, attraverso la sola forza del dialogo ...