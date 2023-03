Wiesmann - La Project Thunderball special si fa in tre

ha annunciato nelle scorse ore che gli esemplari dellaThunderball previsti per il primo anno di produzione sono andati esauriti. Gli utenti sono stati talmente ansiosi per la vettura in arrivo che si sono registrati per ordinarne una ...Gli interni della nuova meravigliosaThunderball Indice Le performance esaltantiThunderball, innovazione e rivoluzione Il lusso artigianale diLe ...ha annunciato nelle scorse ore che gli esemplari dellaThunderball previsti per il primo anno di produzione sono andati esauriti. Gli utenti sono stati talmente ansiosi per la vettura in arrivo che si sono registrati per ordinarne una ...

WIESMANN PROJECT THUNDERBALL, RINASCITA ELETTRICA auto e design

Il marchio tedesco ha presentato le Limited Edition Design Concepts, esemplari unici ideati per mostrare le potenzialità di personalizzazione della biposto e ispirare i clienti nella configurazione ...Concepts were created to inspire future owners and showcase how different the electric sports car can look with different color and trim choices ...