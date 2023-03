Vai agli ultimi Twett sull'argomento... skoda130sl : WHO ARE YOU COCO MADEMOISELLE? – CHANEL Fragrance - SpotandWeb : Nuova notizia: Whitney Peak nuovo volto di CHANEL COCO MADEMOISELLE - Caterinadiiorgi : Chanel Whitney Peak: il nuovo volto della fragranza Coco Mademoiselle, la campagna - libertfly : Coco Mademoiselle di Chanel: una fragranza con tante declinazioni (e un nuovo volto che vi piacerà) -

CHANEL comunica che è il nuovo volto della fragranza COCO MADEMOISELLE., 20 anni, è una giovane attrice canadese agli albori della sua carriera. Ha interpretato uno dei personaggi principali nel ... attrice canadese di 20 anni e nuova musa Chanel, è l'incarnazione della personalità originale di Coco Mademoiselle . Una giovane donna che si muove verso il suo destino per diventare chi ...

Whitney Peak: «Coco Chanel non ha mai avuto bisogno dell’approvazione altrui» Vanity Fair Italia

Un'icona per mantenersi eterna deve sapersi costantemente rinnovare ed è questo il destino di Coco Mademoiselle, profumo della maison Chanel lanciato nel 2001, che semplicemente non passa mai di moda.