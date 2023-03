WhatsApp contro lo spam, studia come silenziare chiamate sconosciute (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – WhatsApp al lavoro su un modo per silenziare le chiamate da sconosciuti. Secondo quanto riporta WABetaInfo, blog sempre informatissimo sulle novità legate all’app di messaggistica, l’idea è di sviluppare una nuova funzionalità che consenta di silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti, pur continuando a mostrarle nell’elenco. Servirebbe per aiutare a ridurre il disagio delle chiamate spam. Per attivare l’opzione sarà possibile, quando l’aggiornamento sarà disponibile, utilizzare il pulsante presente nelle impostazioni dell’applicazione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) –al lavoro su un modo perleda sconosciuti. Secondo quanto riporta WABetaInfo, blog sempre informatissimo sulle novità legate all’app di messaggistica, l’idea è di sviluppare una nuova funzionalità che consenta dileprovenienti da numeri sconosciuti, pur continuando a mostrarle nell’elenco. Servirebbe per aiutare a ridurre il disagio delle. Per attivare l’opzione sarà possibile, quando l’aggiornamento sarà disponibile, utilizzare il pulsante presente nelle impostazioni dell’applicazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

