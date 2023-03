Vai agli ultimi Twett sull'argomento... foodetbio : RT @GianluigiFuturo: Buongiorno l'enorme astensione dal voto, il terribile #tagliodeiparlamentari segnano la crisi della #democrazia! Però… - clarkxvfire : @VincenzoSchemb2 Milena molto probabilmente ha il biglietto di ritorno e Alberto con i soli voti del suo fandom (tr… - mazzarellantoni : RT @GianluigiFuturo: Buongiorno l'enorme astensione dal voto, il terribile #tagliodeiparlamentari segnano la crisi della #democrazia! Però… - franca705 : RT @GianluigiFuturo: Buongiorno l'enorme astensione dal voto, il terribile #tagliodeiparlamentari segnano la crisi della #democrazia! Però… - solina_paolo : RT @GianluigiFuturo: Buongiorno l'enorme astensione dal voto, il terribile #tagliodeiparlamentari segnano la crisi della #democrazia! Però… -

Il forzista manifesta preoccupazione per il possibilesugli schermi Rai della frontwoman 5 ... Mi dispiace per quelli che hanno votato Bianchi e che vedono tradito il loroche non sarà da ......per accendere i riflettori sul regime di oppressione che le donne stanno vivendo dopo ilal ...istituzionale tra monarchia e repubblica e le donne italiane andarono per la prima volta al, ...... d'intesa con la macchina burocratica regionale, affinchè si arrivi quanto prima ald'aula e ... Onorevole Stefania Marino, oggi assistiamo a undi fiamma per le ex Province. Dieci anni fa ...

Voto, il ritorno dei militanti - L'Editoriale L'Eco di Bergamo

Politica. C’è un convitato di cui poco si è parlato dopo le elezioni di questi ultimi mesi, eppure è stato un vero protagonista. Ci riferiamo al militante di partito, il tesserato, figura un tempo fon ...Il voto del cittadino è sovrano, il suffragio universale è una conquista che va difesa”. Parte da un antefatto morale l’ex consigliere comunale di Airola, ...