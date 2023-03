VOTI&STATS – Lazio-Az Alkmaar, nella sfida tra terze l’Eredivisie batte la Serie A (Di mercoledì 8 marzo 2023) Quando arriva l’Europa, è sempre bello provare a misurare i rapporti di forza tra le squadre di diversi campionati, specialmente se ci sono punti di partenza simili. É quanto è successo ieri per la gara d’andata degli ottavi di Conference League. Lazio-Az Alkmaar si proponeva anche come un confronto tra la terza della Serie A e la terza dell’Eredivisie. Per carità, non sono certo 90 minuti che possono determinare una qualche verità assoluta sullo stato di salute dei rispettivi campionati. Proprio la squadra di Sarri ne è una dimostrazione, quando nella prima parte della stagione ha affrontato il Feyenoord in Europa League: all’Olimpico la squadra italiana rese piccolissima quella olandese, impartendo un’autentica lezione di gioco, evidenziando una differenza macroscopica. Annullata poi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Quando arriva l’Europa, è sempre bello provare a misurare i rapporti di forza tra le squadre di diversi campionati, specialmente se ci sono punti di partenza simili. É quanto è successo ieri per la gara d’andata degli ottavi di Conference League.-Azsi proponeva anche come un confronto tra la terza dellaA e la terza del. Per carità, non sono certo 90 minuti che possono determinare una qualche verità assoluta sullo stato di salute dei rispettivi campionati. Proprio la squadra di Sarri ne è una dimostrazione, quandoprima parte della stagione ha affrontato il Feyenoord in Europa League: all’Olimpico la squadra italiana rese piccolissima quella olandese, impartendo un’autentica lezione di gioco, evidenziando una differenza macroscopica. Annullata poi ...

