Von der Leyen promette all’Italia mezzo miliardo per i corridoi umanitari

«Gli europei hanno il dovere morale di agire per evitare simile tragedie, che accadono troppo spesso». Prima di imbarcarsi per il Canada, prima tappa di un viaggio in Nordamerica che la porterà nei prossimi giorni anche negli Stati Uniti, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha risposto alla lettera inviatale all'indomani del naufragio di Cutro dalla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. «Questa tragedia», scrive von der Leyen, «deve servire come richiamo a raddoppiare la nostra determinazione per soluzioni durevoli ed efficaci». Il tema sarà al centro del vertice dei ministri dell'Interno e della Giustizia in programma a Bruxelles giovedì e venerdì, e poi del Consiglio europeo di primavera in programma il 23 e 24 marzo. A parole, tutti o quasi i governi europei sono d'accordo sugli obiettivi del rafforzamento del ...

