Volley | Trento sfiora l’impresa in Champions League | poi lo ZAKSA rimonta | tie-break amaro verso la semifinale

Trento ha accarezzato il grande colpaccio in trasferta quando si è trovata sul 2-1 e 6-2 contro lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle nell'andata dei quarti di finale della Champions League 2022-2023 di Volley maschile. Nel momento più bello, quando bastava poco per dare la spallata decisiva ed espugnare la fornace dell'Azoty, i dolomitici sono crollati e hanno perso contro i Campioni d'Europa per 3-2 (25-22; 22-25; 22-25; 25-21; 15-10). I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, reduci dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia e dal successo su Padova valso il secondo posto in SuperLega, hanno sfoggiato una grande autorevolezza e uno splendido gioco per tre set e mezzo, salvo poi cedere al cospetto della compagine polacca contro cui avevano perso gli ultimi due atti conclusivi della massima competizione europea.

