Volley, Perugia vince in Champions League: Berlino espugnata, la semifinale si avvicina (Di mercoledì 8 marzo 2023) Perugia ha sconfitto il Berlin Recycling Volleys per 3-1 (25-18; 25-15; 23-25; 25-17) nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2023 di Volley maschile. I Block Devils hanno confermato il pronostico della vigilia nella tana della rognosa formazione tedesca, sulla carta inferiore alla corazzata umbra ma capace di regalare importanti sprazzi di buon gioco. I rossoneri hanno compiuto un primo passo importante verso la qualificazione alle semifinali, per passare il turno basterà conquistare due set nell’incontro di ritorno in programma settimana prossima di fronte al proprio pubblico. I ragazzi di coach Andrea Anastasi, ancora scottati per la dolorosa eliminazione subita nelle semifinali di Coppa Italia (una sconfitta rimediata in questa stagione), sono tra i grandi favoriti per la conquista ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023)ha sconfitto il Berlin Recyclings per 3-1 (25-18; 25-15; 23-25; 25-17) nell’andata dei quarti di finale della2023 dimaschile. I Block Devils hanno confermato il pronostico della vigilia nella tana della rognosa formazione tedesca, sulla carta inferiore alla corazzata umbra ma capace di regalare importanti sprazzi di buon gioco. I rossoneri hanno compiuto un primo passo importante verso la qualificazione alle semifinali, per passare il turno basterà conquistare due set nell’incontro di ritorno in programma settimana prossima di fronte al proprio pubblico. I ragazzi di coach Andrea Anastasi, ancora scottati per la dolorosa eliminazione subita nelle semifinali di Coppa Italia (una sconfitta rimediata in questa stagione), sono tra i grandi favoriti per la conquista ...

