Volley, Modena abbatte il Belchatow di Lanza, Kooy e Gardini. Tommaso Rinaldi show in CEV Cup, Canarini vicini alla finale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Modena ha sconfitto il PGE Skra Belchatow per 3-1 (25-20; 20-25; 25-18; 25-22) nella semifinale d’andata della CEV Cup 2023 di Volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I Canarini si sono imposti con autorevolezza di fronte al proprio pubblico del PalaPanini e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione all’atto conclusivo della manifestazione, ma per passare il turno ci sarà bisogno di conquistare almeno due set nel match di ritorno in programma settimana prossima in Polonia (in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si disputerà il golden set di spareggio). I ragazzi di coach Andrea Giani, terzi in SuperLega, partivano con i favori del pronostico, ma dovevano fare i conti con un avversario decisamente rognoso sotto la guida di Andrea Gardini e sempre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023)ha sconfitto il PGE Skraper 3-1 (25-20; 20-25; 25-18; 25-22) nella semid’andata della CEV Cup 2023 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. Isi sono imposti con autorevolezza di fronte al proprio pubblico del PalaPanini e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione all’atto conclusivo della manifestazione, ma per passare il turno ci sarà bisogno di conquistare almeno due set nel match di ritorno in programma settimana prossima in Polonia (in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si disputerà il golden set di spareggio). I ragazzi di coach Andrea Giani, terzi in SuperLega, partivano con i favori del pronostico, ma dovevano fare i conti con un avversario decisamente rognoso sotto la guida di Andreae sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pilloledivolley : Coppe europee: successi in 4 set per Perugia e Modena che avvicinano le semifinali ?Champions League 4i andata ???? B… - sportface2016 : #Volley, #CevCup maschile 2023 andata semifinali: #Modena batte #Belchatow, 3-1 al Palapanini - ematr_86 : Volley, vittorie per Perugia e Modena in coppa - kanotsu1210 : RT @pilloledivolley: Coppe europee: Perugia e Modena provano a risollevare la due giorni europea delle italiane - Champions League 4i andat… - pilloledivolley : Coppe europee: Perugia e Modena provano a risollevare la due giorni europea delle italiane - Champions League 4i an… -