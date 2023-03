Volley, Champions League maschile 2023: Perugia abbatte in trasferta Berlino nell’andata dei quarti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Stravince Sir Sicoma Monini Perugia nell’andata dei quarti di finale della Cev Champions League maschile 2022/2023 di Volley. In casa di Berlino Recycling Volleys, gli umbri si impongono con un pesante 1-3 (18-25, 15-25, 25-23, 17-25). Una partita quasi mai in discussione, se non nelle prime battute quando Perugia stecca un minimo ed è costretta a recuperare e nel terzo set. Detto fatto, e da quel momento Rychlicki e compagni non si fermano più. 18-25 il primo parziale. Addirittura 15-25 il secondo, +10 per Perugia. Nel terzo set c’è invece un ritorno dei tedeschi, sebbene con un minimo vantaggio e tanto equilibrio, riescono a portarsi a casa questa frazione. 25-23. Continua il suo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Stravince Sir Sicoma Moninideidi finale della Cev2022/di. In casa diRecyclings, gli umbri si impongono con un pesante 1-3 (18-25, 15-25, 25-23, 17-25). Una partita quasi mai in discussione, se non nelle prime battute quandostecca un minimo ed è costretta a recuperare e nel terzo set. Detto fatto, e da quel momento Rychlicki e compagni non si fermano più. 18-25 il primo parziale. Addirittura 15-25 il secondo, +10 per. Nel terzo set c’è invece un ritorno dei tedeschi, sebbene con un minimo vantaggio e tanto equilibrio, riescono a portarsi a casa questa frazione. 25-23. Continua il suo ...

