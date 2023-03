“Vogliamo vederlo”. GF Vip 7, il caso su Antonella e Donnamaria. Pubblico su tutte le furie (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ciò che è successo al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sta facendo discutere tantissimi telespettatori. Al termine dell’ultima puntata del reality show di Canale 5, c’è stato un momento molto intimo tra i Donnalisi, raccontato da Oriana Marzoli e Milena Miconi. Quando gli altri lo hanno saputo, sono rimasti tutti a bocca aperta, in primis Luca Onestini, che ha chiesto dettagli all’influencer venezuelana: “Che voto dai?”. E lei ha risposto: “Troppo veloce”, facendo ridere l’ex fidanzato di Ivana Mrazova. Ma ora i telespettatori del GF Vip 7 sono furiosi perché non riescono a comprendere per quale ragione non si sia visto quello che è accaduto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due stanno vivendo da ormai tante settimane momenti altalenanti, infatti in diverse occasioni si sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ciò che è successo al GF Vip 7 traFiordelisi ed Edoardosta facendo discutere tantissimi telespettatori. Al termine dell’ultima puntata del reality show di Canale 5, c’è stato un momento molto intimo tra i Donnalisi, raccontato da Oriana Marzoli e Milena Miconi. Quando gli altri lo hanno saputo, sono rimasti tutti a bocca aperta, in primis Luca Onestini, che ha chiesto dettagli all’influencer venezuelana: “Che voto dai?”. E lei ha risposto: “Troppo veloce”, facendo ridere l’ex fidanzato di Ivana Mrazova. Ma ora i telespettatori del GF Vip 7 sono furiosi perché non riescono a comprendere per quale ragione non si sia visto quello che è accaduto traFiordelisi ed Edoardo. I due stanno vivendo da ormai tante settimane momenti altalenanti, infatti in diverse occasioni si sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xs0ff : vogliamo anche le rose volevo troppo vederlo + l’altro nn lo conoscevo ma sembra bello come sono contenta - njanmri : @swivtftlena noi vogliamo vederlo - _godgiven_ : @stardmgvnm CERTO. Per quanto io ami Manuel, voglio vederlo bruciare di gelosia nella s2. Altro non esiste. Deve so… - keeptoyourselff : Vogliamo parlare di quanto faccia bene a una persona, avere questi momenti? Specie quando uno è depresso. Avrei co… - FrancaRucco : @GrandeFratello Come mai si ferma a metà il video ,anche su Instagram è così. Vogliamo vederlo tutto. -