‘Voci di Donne’ commuove il Sant’Agostino | una riflessione che cattura gli studenti VIDEO

Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Un viaggio introspettivo tra i tormenti, le battaglie, i sogni e le ambizioni delle donne. Questo il tema di fondo di "Voci di Donne, Madri di Popolo", andato in scena presso l'Auditorium Sant'Agostino di Benevento. L'evento, ideato e curato da Carmen Castiello, nella sua ottava edizione ha indugiato sulle figure di Madre Teresa di Calcutta e Madesin Philips, storica fondatrice di Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari). E' stato dedicato ampio spazio alla condizione delle madri detenute e alla sofferenza delle donne afghane e iraniane, perseguitate da divieti, guerre e dittature. Ad accompagnare le letture di Linda Ocone – autrice dei testi insieme ad Alda Parrella, che ha curato la parte relativa alla questione iraniana – le danze armoniose della compagnia Balletto di Benevento e dal suono delicato e ...

