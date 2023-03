Vivendi scende sul piede di guerra. In Tim "saremo un socio molto attivo"

Tim,: proposte al di sotto del reale valore della rete Per il numero uno di, Arnaud de Puyfontaine , le offerte per Tim 'non incontrano le nostre aspettative'. Per questopromette di essere un investitore 'molto attivo' affinché 'emerga il vero valore dell'azienda che è costata al gruppo francese 1,34 miliardi di svalutazioni nel 2022 . 'Vogliamo venga creato ...Attenzione anche a Telecom Italia dopo l'offerta di Cdp - Macquarie e mentresarebbe ... Dollaro si rafforza dopo Powell, euroanche sotto 1,06 Già in ribasso nelle ore precedenti, l'euro ...La Cassa depositi e prestiti, in alleanza con il fondo australiano Macquarie,in campo per ... dal momento che Cassa è anche il secondo maggior azionista di Telecom dopo, con il 9,8%. ...

Tim, Vivendi scende sul piede di guerra Verità e Affari