Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, ex comandante: “Depistaggio sui video choc” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa raccontato ai giudici le difficoltà incontrate per sequestrare le immagini della videosorveglianza interna che testimoniavano le Violenze sui detenuti, video poi determinanti per l’attribuzione delle responsabilità ai singoli agenti. E’ stato l’ex comandante della compagnia dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Emanuele Macrì, attualmente al comando della compagnia di Cagliari, il primo teste, oggi, al processo (in corso davanti alla Corte di Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere) per le Violenze ai danni di detenuti avvenute il 6 aprile 2020 nel carcere casertano di Santa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa raccontato ai giudici le difficoltà incontrate per sequestrare le immagini dellasorveglianza interna che testimoniavano lesui detenuti,poi determinanti per l’attribuzione delle responsabilità ai singoli agenti. E’ stato l’exdella compagnia dei Carabinieri di(Caserta) Emanuele Macrì, attualmente al comando della compagnia di Cagliari, il primo teste, oggi, al processo (in corso davanti alla Corte di Assise del tribunale di) per leai danni di detenuti avvenute il 6 aprile 2020 nelcasertano di...

