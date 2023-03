Violenza sulle donne, i dati shock della ricerca di Fondazione Libellula (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 43% ritiene che la Violenza sulle donne sia un fenomeno che non lo riguardi mentre il 73% dei lavoratori ritiene che gli uomini nel proprio contesto professionale abbiano maggiori possibilità di carriera rispetto alle donne L’altra metà del cielo è sempre più azzurra. Ma, in questo caso, non è certo una buona notizia. La survey “LUI – Lavoro, Uomini, Inclusione” realizzata da Fondazione Libellula ha intervistato oltre 2mila uomini lavoratori esplorando la percezione e le esperienze del genere maschile rispetto alla discriminazione e all’equità di genere nel mondo professionale e nella vita familiare. I risultati dello studio non sono incoraggianti sulla maggior parte degli aspetti ricercati e viene evidenziata la necessità di un cambiamento culturale e strutturale ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 43% ritiene che lasia un fenomeno che non lo riguardi mentre il 73% dei lavoratori ritiene che gli uomini nel proprio contesto professionale abbiano maggiori possibilità di carriera rispetto alleL’altra metà del cielo è sempre più azzurra. Ma, in questo caso, non è certo una buona notizia. La survey “LUI – Lavoro, Uomini, Inclusione” realizzata daha intervistato oltre 2mila uomini lavoratori esplorando la percezione e le esperienze del genere maschile rispetto alla discriminazione e all’equità di genere nel mondo professionale e nella vita familiare. I risultati dello studio non sono incoraggianti sulla maggior parte degli aspettiti e viene evidenziata la necessità di un cambiamento culturale e strutturale ...

