Viminale | trasferimento salme Cutro soluzione provvisoria

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ila Bologna delledelle vittime del naufragio di Steccato diè una "e non definitiva. Presa per dare immediata dignità alle. Anche perché in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pengueraffaele : Viminale: bloccato il trasferimento a Bologna delle salme di Cutro - corpuslux51 : @marcofurfaro Indagate il motivo per cui il Viminale ha disposto il trasferimento.dei poveri resti degli immigrati,… - v_m_a_x_i_m_o : RT @TgLa7: #Naufragio, Viminale dispone trasferimento salme a Bologna. Saranno portate al cimitero musulmano. Proteste dei familiari - LaStampa : Naufragio Cutro, il Viminale dispone il trasferimento delle salme ma la protesta dei familiari lo blocca - repubblica : Viminale, trasferimento provvisorio in attesa del rimpatrio a carico dello Stato italiano. La protesta dei familiar… -

Ila Bologna delle salme delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro è una "... Lo fanno sapere fonti del. In ogni caso, viene precisato, "si procederà sulla base delle ..."Non ce ne andremo di qui fin quando non avremo la certezza che i corpi dei nostri cari potranno tornare a casa". A dieci giorni dal naufragio di Steccato di Cutro, ennesimo affronto per familiari e ...Fotogallery - Crotone, Mattarella in ospedale per incontrare i sopravvissuti del naufragio fermato Fotogallery - Latina, CC uccide direttore d'hotel e ferisce una donna A GUIDONIA Fotogallery - ...

Viminale, trasferimento provvisorio in attesa del rimpatrio a carico dello Stato italiano. La protesta dei fa… la Repubblica

L'annuncio del Ministero degli Interni sulla sepoltura, poi le proteste dei familiari e lo stop. La Prefettura non era stata informata ...Le salme delle vittime del naufragio di Crotone saranno tutte trasferite al cimitero musulmano di Bologna. La decisione è stata presa dal ministero degli Interni e ha colto di sorpresa le famiglie (pr ...