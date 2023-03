Villareal, due club sul suo difensore ex Napoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) Raul Albiol, difensore del Villarreal, è entrato nel mirino del Siviglia e del Real Betis. Lo riporta Fichajes. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Raul Albiol,del Villarreal, è entrato nel mirino del Siviglia e del Real Betis. Lo riporta Fichajes.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Villareal, due club sul suo difensore ex Napoli: Raul Albiol, difensore del Villarreal, è entrato nel mirino del Si… - SuperSimo_9 : @tvdellosport @AlfredoPedulla Solo x dovere di cronaca ne ha persa una e non due sia con il Chelsea e sia con il Villareal - Bolivar742 : @tvdellosport @AlfredoPedulla Col Chelsea ha perso 1 volta, non 2, vincendo andata con gol di Chiesa. Col Villareal… - louroth84 : @mariottismo (il Villareal ero molto tentato di metterlo ma tra le due il Deportivo ha un posto speciale) -