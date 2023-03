Vietata trasferta ai tifosi dell’Eintracht al Maradona | il motivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Posto che sono contrario alle squalifiche degli allenatori... Questa nota se la gioca con quella di Pecoraro quando… - mirkonicolino : @RidTheRock Questa è uguale alla mancata sanzione al Napoli per l'oggetto che colpì Chiellini al San Paolo con tras… - infoitsport : Perchè trasferta Napoli vietata ai tifosi Eintracht? Gazzetta svela i reali motivi della decisione - infoitsport : Trasferta vietata all'Eintracht, da Francoforte attaccano: 'Piantedosi napoletano e vicino al club, concorrenza sle… - infoitsport : Champions Napoli, vietata la trasferta ai tifosi dell’Eintracht -

DivietoNapoli - Eintracht: i motivi E così, come annunciato già ieri, ai tifosi dell' Eintracht Francoforte èlaa Napoli. Troppo alto il rischio di guerriglia e di ...E così, come annunciato già ieri, ai tifosi dell'Eintracht Francoforte èlaa Napoli . Troppo alto il rischio di guerriglia e di scontri tra i tifosi. Ha pesato la caccia all'uomo ...Commenta per primo I tifosi dell'Eintracht Francoforte non hanno preso benissimo la notizia dellaa Napoli per il ritorno degli ottavi di Champions in programma mercoledì prossimo. I tedeschi hanno lanciato una protesta social: sotto ogni tweet del Napoli, stanno commentando con ...

Divieto di trasferta per Napoli-Eintracht: guerriglia ultras, ecco tutti i motivi CalcioNapoli24

A Francoforte lo stop ai tifosi è un caso: 'Il Viminale indebolisce l'avversario del Napoli apposta Sarebbe stato più giusto giocare a porte chiuse' Mg Francoforte (Germania) 21/02/2023 - Champions..Piantedosi è interessato alla situazione della sicurezza. Di recente ha vietato ai tifosi del Napoli e della Roma di andare in trasferta. Scontri dell'andata E' vero che i tifosi tedeschi hanno ...