Viene definito 'mental load' ed è quel peso invisibile che grava sulle donne, spesso costrette a dividersi tra famiglia, lavoro e gestione della casa. Quali possono essere le conseguenze sul piano psicologico? E come uscirne? I consigli della psicoterapeuta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Arrivare a fine giornata esauste ma con la testa ancora focalizzata su tutto quello che non si è riuscite a portare a termine e su quelle che saranno le incombenze da sbrigare il giorno successivo. Si parla di carico mentale o ‘mental load’, una condizione che molte donne conosco fin troppo bene. Il cosiddetto multitasking, per molto tempo considerato una prerogativa femminile, intesa come capacità di svolgere più attività contemporaneamente, non solo, come è stato dimostrato, non ha alcun fondamento sul piano scientifico ma ha finito col diventare una trappola pericolosa. Perché essere ritenute capaci di occuparsi di più faccende contemporaneamente, non significa o non dovrebbe significare, sentirsi in dovere di ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 marzo 2023) Arrivare a fine giornata esauste ma con la testa ancora focalizzata su tuttolo che non si è riuscite a portare a termine e sule che saranno le incombenze da sbrigare il giorno successivo. Si parla di caricoe o ‘’, una condizione che molteconosco fin troppo bene. Il cosiddetto multitasking, per molto tempo considerato una prerogativa femminile, intesacapacità di svolgere più attività contemporaneamente, non solo,è stato dimostrato, non ha alcun fondamento sulscientifico ma ha finito col diventare una trappola pericolosa. Perchéritenute capaci di occuparsi di più faccende contemporaneamente, non significa o non dovrebbe significare, sentirsi in dovere di ...

