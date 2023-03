VIDEO: Liv Morgan alla partita dei New York Knicks diventa virale sui social perché non calcola il suo interlocutore (Di mercoledì 8 marzo 2023) La WWE Superstar Liv Morgan ha assistito alla partita NBA tra i New York Knicks e i Charlotte Hornets. Le telecamere l’hanno inquadrata sugli spalti con i telecronisti che hanno menzionato la sua presenza, nonché pubblicizzato WrestleMania 39. Liv è finita in tendenza suoi social grazie ad un tweet dell’account ufficiale dei New York Knicks che ha messo in risalto un suo curioso siparietto. L’espressione di Liv Morgan Liv Morgan è finita in tendenza sui social dopo essere apparsa in tv in occasione della partita NBA dei New York Knicks. Durante la partita, la persona seduta vicino a lei le parlava, ma lei non è sembrata ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 8 marzo 2023) La WWE Superstar Livha assistitoNBA tra i Newe i Charlotte Hornets. Le telecamere l’hanno inquadrata sugli spalti con i telecronisti che hanno menzionato la sua presenza, nonché pubblicizzato WrestleMania 39. Liv è finita in tendenza suoigrazie ad un tweet dell’account ufficiale dei Newche ha messo in risalto un suo curioso siparietto. L’espressione di LivLivè finita in tendenza suidopo essere apparsa in tv in occasione dellaNBA dei New. Durante la, la persona seduta vicino a lei le parlava, ma lei non è sembrata ...

