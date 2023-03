Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 marzo 2023)DEL 8 MARZO ORE 18.35 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRAFIUMICINO E CASILINA E IN INTERNA TRA LABARO E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA SULLA A91FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO CODE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANAN IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, RICORDIAMO CHE LA SECONDA FASE DELLO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO RIPRENDERA’ IN SERATA DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO. LO SCIOPERO PROCLAMATO ANCHE DALLE FERROVIE ITALIANE, ...