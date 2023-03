Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 marzo 2023)DEL 8 MARZO ORE 18.05 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLASULL’A1 FIRENZECODE PER VEICOLO IN FIAMME TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA DIREZIONE FIRENZE. PRESTARE ATTENZIONE! SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRAFIUMICINO E CASILINA E IN INTERNA TRA LABARO E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANAN IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NELLA CAPITALE OGGI POMERIGGIO POSSIBILI DISAGI PER UN CORTEO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLE DONNE CHE SFILERA’ DA PIAZZALE OSTIENSE E RAGGIUNGERA’ LARGO BERNARDINO DA FELTRE CON PARTENZA ...