Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 8 marzo 2023)DEL 8 MARZO ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRAFIUMICINO E CASILINA CODE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANAN IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RICORDIAMO CHE È IN ATTO LA PRIMA FASE DELLO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE TERMINERA ALLE ORE 17 PER POI RIPRENDERE IN SERATA DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO. RICORDIAMO CHE LO SCIOPERO NON INTERESSA LE LINEE COTRAL, AE NELSCIOPERO PROCLAMATO ANCHE DALLE FERROVIE ITALIANE CON DISAGI AI TRENI REGIONALI MA NON CREANO MODIFICHE AI TRENI A LUNGA PERCORRENZA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE ...