Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 marzo 2023)DEL 8 MARZO ORE 12.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAAL MOMENTO CIRCONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RIMOSSO ANCHE L INCIDENTE IN COMPLANARE INTERNA ALL’ ALTEZZA CON LO SVINCOLO CON LATERAMO NELLA CAPITALE OGGI POMERIGGIO POSSIBILI DISAGI PER UN CORTEO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLE DONNE CHE SFILERA’ DA PIAZZALE OSTIENSE E RAGGIUNGERA’ LARGO BERNARDINO DA FELTRE CON PARTENZA ALLE ORE 17 INFINE RICORDIAMO CHE è PARTITA LA PRIMA FASE DELLO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE TERMINERA ALLE ORE 17 PER POI RIPRENDERE IN SERATA DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO. AL MOMENTO METRO A CHIUSA POSSIBILI RIDUZIONI SULLA METRO B E B1 E LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE COME SULLE LINEE BUS FILOBUS E TRAM LA PROTESTA ...