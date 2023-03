Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 marzo 2023)DEL 8 MARZO ORE 11.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLACIRCONE RIPRISTINATA SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI CODE SULLA COMPLANARE INTERNA SIAMO ALL’ ALTEZZA CON LO SVINCOLO CON L’AUTOSTARDATERAMO SEMPRE CODE MA QUI PER CANTIERI ATTIVI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI PER CHI SI DIRIGE VERSO IL CENTRO POI SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA DA LA GIUSTINIANA FINO A VIA DI GROTTAROSSA NELLA CAPITALE OGGI POMERIGGIO POSSIBILI DISAGI PER UN CORTEO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLE DONNE CHE SFILERA’ DA PIAZZALE OSTIENSE E RAGGIUNGERA’ LARGO BERNARDINO DA FELTRE CON PARTENZA ALLE ORE 17 INFINE RICORDIAMO CHE è PARTITA LA PRIMA FASE DELLO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE ...