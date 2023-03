Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 marzo 2023)DEL 8 MARZO ORE 09.05 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ E BUONA FESTA DELLA DONNA A TUTTE LE DONNE IN ASCOLTO SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA BIS SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L USCITA CON LAFIUMICINO E LA VIA PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA POI SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO NOMENTANA E L INNESTO CON L A24TERAMO PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI ALTEZZA SETTECAMINI POI AUTO IN FILA PER TRAFFICO INTENSO DALLO SVINCOLO TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO RIMANIAMO SULLA ...