Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 8 marzo 2023)DEL 8 MARZO ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUONA FESTA DELLA DONNA A TUTTE LE DONNE IN ASCOLTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAIN APERTURA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO POSSIBILI DISAGI OGGI DALLE 8:30 ALLE 17 E RIPRENDERA’ DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO. LA PROTESTA NON COINVOLGE LE LINEE COTRAL, AE NEL. PASSIAMO ALLA VIABILITA UN INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VITINIA è LA CAUSA DI LUNGHE CODE DA VIA DI ACILIA FINO A VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO MOLTA TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA PASISAMO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO DALLO SVINCOLO SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL ...