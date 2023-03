Via 8 marzo: inaugurata a Quarto una nuova strada (Di mercoledì 8 marzo 2023) inaugurata Via 8 marzo, si tratta di una importante arteria che collega via Sagaetano e corso Italia. Il suo scopo snellire il traffico veicolare inaugurata Via 8 marzo. Taglio del nastro questa mattina a Quarto per la nuova arteria che collega via Sagaetano al corso Italia. Lo ha annunciato in una nota inviata in redazione il Sindaco di Quarto Antonio Sabino. Si tratta di un’arteria importante inaugurata nella Giornata internazionale della donna ed intitolata proprio così: via 8 marzo. Uno snodo che andrà a snellire il traffico veicolare realizzato in un tempo record per procedere a vele spiegate nell’intento dell’amministrazione comunale di ridare a Quarto quella giusta vivibilità che merita. “Una ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023)Via 8, si tratta di una importante arteria che collega via Sagaetano e corso Italia. Il suo scopo snellire il traffico veicolareVia 8. Taglio del nastro questa mattina aper laarteria che collega via Sagaetano al corso Italia. Lo ha annunciato in una nota inviata in redazione il Sindaco diAntonio Sabino. Si tratta di un’arteria importantenella Giornata internazionale della donna ed intitolata proprio così: via 8. Uno snodo che andrà a snellire il traffico veicolare realizzato in un tempo record per procedere a vele spiegate nell’intento dell’amministrazione comunale di ridare aquella giusta vivibilità che merita. “Una ...

