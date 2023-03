“Vi svelo le due fasi di Donnamaria al GF Vip”, la frecciatina di Antonino e il commento su Antonella (Di mercoledì 8 marzo 2023) Antonino Spinalbese, intervistato tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato del possibile futuro con Ginevra Lamborghini ed ha anche svelato i motivi per cui non è andato d’accordo con Edoardo Donnamaria e Luca Onestini quando si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip. “Vi svelo le due fasi di Donnamaria”, parla Antonino dopo il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 8 marzo 2023)Spinalbese, intervistato tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato del possibile futuro con Ginevra Lamborghini ed ha anche svelato i motivi per cui non è andato d’accordo con Edoardoe Luca Onestini quando si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip. “Vile duedi”, parladopo il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

