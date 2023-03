Veronica Ruggeri conduce Un Armadio Per Due su La5. Carla Gozzi e Soleil Sorge tra i giudici (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un Armadio Per Due La seconda serata di La5 tenta ad accendersi con una nuova produzione originale di intrattenimento, “genere” negli ultimi anni ridotto al lumicino sul canale 30. Mercoledì 15 marzo 2023 debutta Un Armadio Per Due, il nuovo game condotto dalla iena Veronica Ruggeri. Il meccanismo del programma è molto semplice: in ogni puntata, due ospiti nip verranno chiamati a creare un look a tema: da una festa anni ’90, passando per il matrimonio della migliore amica, per poi ‘affrontare’ un colloquio di lavoro, il primo appuntamento, un concerto rock o una reunion tra compagni di classe. I protagonisti avranno inoltre a disposizione due coach vip, mentre il loro operato verrà valutato da due giudici vip. I coach e i giudici vip, che si alterneranno in coppia di puntata in ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 8 marzo 2023) UnPer Due La seconda serata di La5 tenta ad accendersi con una nuova produzione originale di intrattenimento, “genere” negli ultimi anni ridotto al lumicino sul canale 30. Mercoledì 15 marzo 2023 debutta UnPer Due, il nuovo game condotto dalla iena. Il meccanismo del programma è molto semplice: in ogni puntata, due ospiti nip verranno chiamati a creare un look a tema: da una festa anni ’90, passando per il matrimonio della migliore amica, per poi ‘affrontare’ un colloquio di lavoro, il primo appuntamento, un concerto rock o una reunion tra compagni di classe. I protagonisti avranno inoltre a disposizione due coach vip, mentre il loro operato verrà valutato da duevip. I coach e ivip, che si alterneranno in coppia di puntata in ...

