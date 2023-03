Verdi tedeschi contro Conte a Bruxelles. E lui abiura Grillo (per entrare nel gruppo) (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il leader del M5s sotto torchio per 4 ore dagli eurodeputati Green. Agguerriti gli eletti della Germania, che gli chiedono del ruolo del fondatore nel Movimento e della sua scelta di ospitare interventi filo-russi sul suo blog. L’ex premier: “Abbiamo blog distinti. Mai stato filo-Putin” Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il leader del M5s sotto torchio per 4 ore dagli eurodeputati Green. Agguerriti gli eletti della Germania, che gli chiedono del ruolo del fondatore nel Movimento e della sua scelta di ospitare interventi filo-russi sul suo blog. L’ex premier: “Abbiamo blog distinti. Mai stato filo-Putin”

