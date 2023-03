(Di mercoledì 8 marzo 2023) L’allenatore argentinohato il suo incarico di, dopo soli 15 mesi dal suo approdo in panchina. Ad annunciarlo è stata proprio la Federcalciona, che, tramite i propri canali social, ha comunicato ufficialmente di aver rotto il rapporto professionale con l’allenatore e con il suo agente Pascual Lezcano, il quale rivestiva ildi manager della nazionale. Secondo la stampa argentina,si è dimesso per contrasti sulle condizioni di lavoro e sul pagamento dello stipendio, al contrario i media delevocano irregolarità nella gestione di Lezcano, che sarebbe stata rilevata durante un audit: nessuna delle due versioni, tuttavia, ha trovato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Venezuela, José #Pekerman lascia il ruolo di commissario tecnico - lamortevito : Brutta notizia per la Vinotinto. Pekerman poteva dare tanto. Peccato. #Venezuela #Pekerman - giusepp13624812 : José Miguel Villarroya, spiega chi sono gli aggressori e gli aggrediti, spiega chi è che uccide il popolo e perché… - dovidovi20 : In meno di un minuto José Miguel Villarroya, spiega chi sono gli aggressori e gli aggrediti, spiega chi è che uccid… - montesanti_jose : @IRA_VENEZUELA Buona Notte Paesanitto ???? -

Al centro, la bara di Hugo Chávez, presidente del. È morto il 5 marzo, alle 16,30 ora ... 'È morto per un infarto fulminante', ha raccontato ai giornalisti il generaleOrnella, capo ...Vasapollo e Martufi sono dunque impegnati in una serie fitta di confronti con i rappresentanti degli altri paesi e dei governi dell'ALBA, in particolare con la vicepresidente delDelcy ...e Penarol mentre inil Deportivo Tachira passa 3 - 1 in casa del Carabobo. Si torna a giocare nella MLS in USA con un ricco programma dove ricordiamo i successi esterni di New England ...