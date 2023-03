Veneto, nuovi guai per il consigliere Fdi Joe Formaggio. La collega leghista lo accusa di molestie: «Mi ha palpeggiato sul divanetto» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una nuova polemica investe il consigliere regionale del Veneto, Joe Formaggio, appartenente a Fratelli d’Italia. La consigliera della Lega Milena Cecchetto l’ha accusato di molestie che sarebbero avvenute ieri, 7 marzo, durante una pausa dei lavori al consiglio regionale a Palazzo Ferro Fini. Secondo quanto si apprende, i due si erano seduti per parlare e in quel frangente Formaggio l’avrebbe palpeggiata «in maniera plateale». L’esponente di Fdi non è nuovo ad accuse di esternazioni e battute pesanti e fuori luogo. «Nella mia vita, politica e personale, sono sempre stata in grado di difendermi. Conosciamo tutti il carattere esuberante di Joe Formaggio: quello che è successo oggi è però inqualificabile ed inaccettabile», ha dichiarato Cecchetto. La replica di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una nuova polemica investe ilregionale del, Joe, appartenente a Fratelli d’Italia. La consigliera della Lega Milena Cecchetto l’hato diche sarebbero avvenute ieri, 7 marzo, durante una pausa dei lavori al consiglio regionale a Palazzo Ferro Fini. Secondo quanto si apprende, i due si erano seduti per parlare e in quel frangentel’avrebbe palpeggiata «in maniera plateale». L’esponente di Fdi non è nuovo ad accuse di esternazioni e battute pesanti e fuori luogo. «Nella mia vita, politica e personale, sono sempre stata in grado di difendermi. Conosciamo tutti il carattere esuberante di Joe: quello che è successo oggi è però inqualificabile ed inaccettabile», ha dichiarato Cecchetto. La replica di ...

