Vecchie lire: se hai ancora questa 5 lire puoi farci più di 5.000€ (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sei tra i fortunati ad avere ancora conservate in casa delle Vecchie 5 lire? Ottimo, potrebbe essere una buona notizia! Perché? Se non eri a conoscenza del mercato numismatico, devi sapere che ci sono appassionati di monete antiche e rare che possono spendere cifre importanti per portarsi a casa gli esemplari più particolari, e la 5 lire di cui andremo a parlare oggi non fa eccezione. Andiamo a scoprire tutto all'interno dell'articolo! questa moneta ha avuto il suo corso legale decine di anni prima che calasse il sipario sull'amata lira per fare così spazio all'euro. Di fatti il conio fu interrotto a ridosso degli anni '70. Uno dei conii più diffusi è senz'altro la famosa "5 lire delfino", realizzata in lega italma, misura 20,3 mm ...

