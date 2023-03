Variante Bythos del Covid, i primi casi in Italia. Cosa sappiamo e perché l'Oms la ritiene una minaccia (Di mercoledì 8 marzo 2023) La sigla ufficiale è Xbf ma il suo «nickname» è «Bythos». Per la nuova versione è stato scelto un nome mitologico, quello di Bythos che ricorda... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 8 marzo 2023) La sigla ufficiale è Xbf ma il suo «nickname» è «». Per la nuova versione è stato scelto un nome mitologico, quello diche ricorda...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Covid, spunta la nuova variante Bythos: i primi casi anche in Italia - italialcentro : RT @Marco49922370: Spunta la nuova variante Bythos che farà il giro d’Italia in concorrenza con Gymondh e Moyser ?????? - NoRompas8 : Covid, la variante Bythos arriva in Italia (e Kraken continua la sua corsa) - Corriere della Sera… - CordioliMirco : RT @Marco49922370: Spunta la nuova variante Bythos che farà il giro d’Italia in concorrenza con Gymondh e Moyser ?????? - MariaTeresaMor9 : RT @Marco49922370: Spunta la nuova variante Bythos che farà il giro d’Italia in concorrenza con Gymondh e Moyser ?????? -