Vangelo di oggi 8 Marzo 2023: Mt 20,17-28 | Video commento (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di mercoledì 8 Marzo 2023, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi: “Chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore”. “Il criterio della grandezza e del primato secondo Dio non è il dominio, ma L'articolo Vangelo di oggi 8 Marzo 2023: Mt 20,17-28 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi mercoledì 8, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore”. “Il criterio della grandezza e del primato secondo Dio non è il dominio, ma L'articolodi: Mt 20,17-28proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuciaDiMartin18 : RT @chiesadimilano: LA PAROLA OGNI GIORNO ?? Commento al Vangelo «Le parole in più» ? Matteo 5, 31-37 Martedì 7 marzo | Cristina Arcidiac… - gerard_kieffer : RT @chiesadimilano: LA PAROLA OGNI GIORNO ?? Commento al Vangelo «Le parole in più» ? Matteo 5, 31-37 Martedì 7 marzo | Cristina Arcidiac… - GuercioRosi : @Carmela15047516 @Luciano39420470 Ti rispondo con due frasi del Vangelo:1)In verità io vi dico: i pubblicani e le p… - daniele19921 : RT @AngeloSab82: Il vangelo di oggi mi fa riflettere a tutte le volte che #PapaFrancesco parla di abuso di potere come anticamera dell'abus… - AngeloSab82 : Il vangelo di oggi mi fa riflettere a tutte le volte che #PapaFrancesco parla di abuso di potere come anticamera de… -